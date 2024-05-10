Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Gençleri İşe Yerleştiriyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin istihdamına yönelik "Let's NEET Up! - Haydi Gençler İleri!" projesinde eğitimlerini tamamlayan 22 kursiyer işe yerleştirildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı bünyesinde, eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere, "dış ticaret uzmanı", "satış elemanı", "ön muhasebe elemanı", "kat hizmetleri görevlisi", "ön büro personeli" alanlarında mesleki eğitim verildi.

TTSO yürütücülüğünde ve DOKA ortaklığında devam eden projede eğitimlerini tamamlayan 116 gençten, 102'si sertifika aldı.

İŞKUR iş birliğinde yürütülen ve kursiyerlerin iş arama becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı Bireysel Eylem Planı sürecine başlayan 100 katılımcıdan 22'si ise işe yerleştirildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, sertifika töreninde, ilk etapta eğitimlerini tamamlayarak belge alan 22 kursiyerin işe yerleştiğini belirtti.

Kursiyerlerin işe yerleştirilme sürecinin devam ettiğini ve bu konuda desteklerin süreceğini aktaran Çelebi, "Amacımız tüm gençlerimizin işe yerleştirilmeleri ve kalıcı olarak iş sahibi olmalarıdır. Reel sektörün ara eleman talebi çok fazla. Bu anlamda projenin nitelikli iş gücü yetiştirme bakımından faydalı olacağına inanıyorum ve bu tür projelerin devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.