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Şalpazarı'nda Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi. Turnuvaya 48 sporcu katıldı ve birinciliği Muhammet Ali Demirci kazandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası tamamlandı.

Kaymakamlık ile Şalpazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde Şalpazarı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 48 sporcu katıldı.

İki gün süren turnuvada birinciliği Muhammet Ali Demirci, ikinciliği Mustafa Emre Civil, üçüncülüğü ise Şaban Yılmaz kazandı.

Turnuvanın final müsabakalarını, Kaymakam Semih Memiş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz, Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk de izledi.

Program, dereceye giren sporculara madalyalarının protokol üyelerince verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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