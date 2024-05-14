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ÇAYKUR Fabrikalarında Çalışacak Mevsimlik İşçiler Kura ile Belirlendi

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ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler için yapılan kura çekimi sonucunda 1002 asil ve 1002 yedek isim belirlendi. Ayrıca, çay eksperi kadrosuna yeterli başvuru olmadığından yeniden ilan yapıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi.

ÇAYKUR bünyesindeki 49 fabrikada çalışmak üzere başvuran 41 bin 465 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Yerel yayın yapan bir televizyon kanalından da canlı yayımlanan kura çekiminde, fabrikalarda çalışacak 1002 asil ve 1002 yedek isim belirlendi.

Ayrıca, 70 kişilik çay eksperi kadrosuna yeterli sayında başvuru olmadığından KPSS şartı olmaksızın yeniden ilana çıkıldı.

Yaklaşık 11 saat süren ve seyirci alınmayan kura çekimini, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, daire başkanları, sendika ve parti temsilcileri, muhtarlar, diğer yetkililer ve basın mensupları takip etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Trabzon Çaykur Rize Çay Ekonomi Güncel Haberler

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