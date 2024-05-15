Of ilçesinde Engelliler Haftası programı düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesindeki Özel Dayıoğlu Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezince "Engelliler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Of Müftülüğü Konferans Salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise devletin son yıllarda engelliler için yaptığı çalışmalara değinerek, "Devletimiz bir engelli yavrumuz için bile tüm imkanlarını seferber ediyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Programda emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyor, Engelliler Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Programda, şiirler okuyan öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.