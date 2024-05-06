Doğu Karadeniz Demiryolu Platformu Kuruldu

Samsun-Sarp demir yolu projesi kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) bir araya gelen oda ve borsa başkanları, Doğu Karadeniz Demiryolu Platformu'nu kurdu.

TTSO'dan yapılan açıklamada, demir yolu projesi için TTSO'da düzenlenen istişare toplantısına Doğu Karadeniz'deki oda ve borsa başkanlarının katılım sağladığı belirtildi.

Projeyle ilgili görüşlerin paylaşıldığı ve projenin yatırım programına alınması konusunda görüşlerin ele alındığı toplantının ardından yapılan duyuruda, Doğu Karadeniz'in doğu ve batı ticaretinin en önemli aktarma noktalarından biri olduğuna işaret edildi.

Birçok kez gündeme gelmesine rağmen bölgenin demir yolu bağlantısına henüz kavuşamadığına değinilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun Samsun-Sarp Demiryolu proje çalışmalarına 2024 yılında başlanacağı yönündeki açıklamaları, bölge halkını ve iş dünyasını heyecanlandırmıştır. Bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının yönetim kurulu ve meclis başkanları olarak istişare toplantısında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde ilk kez bir araya geldik. Bölgedeki tüm oda ve borsalar, Sayın Bakanımızın açıklamalarının ardından büyük heyecanla demir yolunun ivedilikle yatırım programına alınmasını beklemektedir."

Duyuruda, projenin hayata geçirilmesiyle bölgenin ve ülkenin menfaatine büyük katkı sağlanacağına işaret edilerek, "Önümüzdeki günlerde diğer bölge illerimizde de toplanarak yatırım programına alınmasının takipçisi olacağımızı vurgulamak istiyoruz. Oda ve borsalarımızın katılımıyla Doğu Karadeniz Demiryolu Platformu'nun kurulduğunu da bu vesileyle kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, platform bünyesinde bir çalışma grubu kurulacağı, yapılacak çalışmaların başta bölgedeki STK'ler, siyasi partiler, yerel yönetimler, milletvekilleri, bakanlar, TOBB Başkanı ve Cumhurbaşkanıyla paylaşılacağı bildirildi.