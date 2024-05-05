Turgutluspor U19 Takımı Finale Yükseldi
Turgutluspor U19 Takımı, U19 Bölgesel Gelişim Ligi Play-Off Yarı Final maçında 1461 Trabzon FK'yı penaltı atışları sonrası 5-4 yenerek finale yükseldi.
Turgutluspor U19 Takımı, U19 Bölgesel Gelişim Ligi Play-Off Yarı Final maçında 1461 Trabzon FK'yı penaltı atışları sonrası 5-4 yenerek finale yükseldi.
U19 Bölgesel Gelişim Ligi Finalleri'nde aldığı başarılı sonuçların ardından adını son 4 takım arasına yazdıran Turgutluspor U19 Takımı, U19 Bölgesel Gelişim Ligi Play-Off Yarı Final maçında Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 2 Nolu Sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon FK'yı penaltı atışları sonrası 5-4 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Öte yandan Turgutluspor U19 takımı yeni sezonda U19 Elit B Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. - MANİSA