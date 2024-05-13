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Trabzon'da "Greenpiss" adlı oyun sahnelendi

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İspanya'nın Yllana Tiyatrosu, "Greenpiss" adlı oyununu Trabzon'da sahneledi.

İspanya'nın Yllana Tiyatrosu, "Greenpiss" adlı oyununu Trabzon'da sahneledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, ekolojiyi, gezegenin geleceğini ve insan türünün hayatta kalmasını anlatmak için hiciv türünde yazılan oyun, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenen tek perdelik oyunda, Fidel Fernández, Luis Cano, Jony Elías ve Juanfran Dorado rol alıyor.

Küresel ısınma, plastiklerin sorumsuzca kullanımı, agresif tüketim, hayvan türlerinin yok olmasına değinilen oyun, büyük beğeni topladı. Oyun yarın tekrar sahnelenecek.

Öte yandan 2 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında yarın Sivas Devlet Tiyatrosu "Gizli Bahçe'nin Bezelyesi", Ankara Devlet Tiyatrosu "Lena, Leyla ve Diğerleri" oyunlarını sahneleyecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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