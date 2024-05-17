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Trabzonspor, Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

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Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Takım, maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. İdmanın ardından İstanbul'a hareket eden bordo-mavililerin kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Tedavisi devam eden Trezeguet, kadrodayer almadı.

Trabzonspor'un, Başakşehir kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Fountas, Göktan Gürpüz, Umut Bozok, Edin Visca, Paul Onuachu, Enis Destan." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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