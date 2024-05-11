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Rize-Trabzon Minibüs Şoförleri Kontak Kapattı

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Rize-Trabzon güzergahında çalışan minibüs şoförleri, yaşadıkları soruna dikkat çekmek amacıyla 10 dakika kontak kapattı. Şoförler, gecikme dolayısıyla yolculardan özür dileyerek tatlı ikram etti. Ayrıca 41 şoför konvoyla şehir turu atarak tepkilerini gösterdi.

Rize- Trabzon güzergahında çalışan minibüs şoförleri, hatta yaşadıkları soruna dikkat çekmek amacıyla 10 dakika kontak kapattı.

Rize-Trabzon dolmuş durağında bir araya gelerek kontak katapan SS 10 No'lu Minibüs Kooperatifi üyeleri, gecikme dolayısıyla araçtaki yolculardan özür diledi ve tatlı ikram etti.

Hatta çalışan 41 şoför ise yaşadıkları sorunlara tepki göstermek amacıyla konvoyla şehir turu attı.

Kooperatif Başkanı Birol Bektaş, gazetecilere, Rize-Trabzon hattına kayıtlı 82 plakadan 41'inin pandemi dönemindeki yolcu azalması nedeniyle askıya alındığını söyledi.

Bektaş, hatta 41 minibüsle ulaşımın sağlandığını belirterek, "Servis adına buraya gelip taşımacılık yapıyorlar korsan minibüs olarak. Oysa biz pandemide işler azaldığı için araç sayımızı düşürdük. Bunu fırsat bilerek taşımacılık yapmaya çalışanlar korsan yolcu taşıyorlar. Yetkilere bildirmemize, ellerinden geleni yapmalarına rağmen yeterli olmadı. Sessiz eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldık." dedi.

Haksız kazancın söz konusu olduğunu, kendilerinin vergi ödediğini anlatan Bektaş, yetkililerden, hukuki yollara da başvurdukları sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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