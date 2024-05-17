CHP Milletvekili Suiçmez'den esnafa faiz artışı eleştirisi

TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, esnafa verilen kredide faiz oranlarının artırıldığını belirterek, "İktidar, işçinin, esnafın, sanatkarın yakasını bırakmalıdır; bir tasarruf yapacaksa önce kendisinden başlamalıdır." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri üzerinden esnafa verdiği kredilerin faiz oranlarının artırıldığını söyledi.

Esnafın son derece zor koşullar altında hayatını sürdürdüğünü anlatan Suiçmez, "Bırakın kredi faizlerinin artırılmasını, devletten kendilerine ekonomik yönden teşvik verilmesini beklerken; tam tersi bir muameleyle karşı karşıya kaldılar." diye konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili de olan TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül'ün faizlerin bir yıldır yükseltilmediği için artırıldığına ve bunun da cüzi bir miktarda tutulduğuna yönelik açıklama yaptığını aktaran Suiçmez, "Kredi faizlerinin yükselmesinden sonra esnaftan binlerce telefon aldık. Sayın Akgül'ü temsil ettiği esnaf ve sanatkarların çıkarları doğrultusunda açıklama yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnafın hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Suiçmez, "İktidar işçinin, esnafın, sanatkarın, kadınların, emeklilerin yakasını bırakmalıdır; bir tasarruf yapacaksa önce kendisinden başlamalıdır." diye konuştu.