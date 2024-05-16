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Trabzonspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan çalışmada oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, yağmur altında yapılan çalışmada oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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