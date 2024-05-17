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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Şöleni Düzenliyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Programda konserler, gösteriler ve kortej yürüyüşü yer alacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "Gençlik Şöleni" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler organize edecek.

Yarın gerçekleşecek olan program, 16.30'da Kahramanmaraş Caddesi'nden kortej yürüyüşü ile birlikte başlayacak. Ganita'da devam edecek etkinlikte, Oğuzhan Koç ve Seren Uzun'un sahne alacağı konserde kolbastı ekibi, flayboard gösterisi, DJ performans ve Aslan Kar ışık gösterilerine de ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şunları kaydetti:

"Şehrimizdeki kültürel canlılığı ve sanatsal etkinlikleri daha da güçlendireceğiz. Geçtiğimiz seneden kalan güzel anıları, bu etkinliklerle yeniden yaşayacak ve şehrimizi daha da renklendireceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, gençlerimize coşkuyla kutlayacakları unutulmaz bir deneyim sunacak. Bu etkinliklerle birlikte, Trabzon'un gençlik ruhunu ve milli bayram coşkusunu bir araya getirerek, gençlerin unutulmaz anlar yaşamalarını sağlayacağız. Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Ganita'da birlikte yaşayalım."

Kaynak: AA / Güncel

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