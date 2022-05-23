Böyle bayrak aşkı görünmedi - Haberler

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Turan Deniz, Türk bayrağı sevgisini evinin her köşesine ve sokağa taşıdı.

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Turan Deniz'in (55) bayrak sevgisi herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Sokaktan geçerken Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Evinin duvarlarını, tavanını bayraklarla donatarak neredeyse boş yer bırakmayan Deniz, bayrak aşkını sokağa dahi taşıdı. Bayrak aşkının kendisine atalarından kaldığını anlatan Deniz, bu sevgiyi çocuklarına da aşıladı.

"Duygulanıp ağlayanlar var"

İHA muhabirine konuşan Turan Deniz, evin kendisine dedesinden kaldığını ve soylarının da Osmanlı'dan geldiğini belirtti. Çocukluğundan beri bayrak aşkıyla yandığını ifade eden Deniz, "Evlenmek isteyenler, askere gidenler, şehit ve gazi yakınları bu sokağa gelip fotoğraf çekiyor. Buraya gelince duygulanıp ağlayanlar var. Burada artık bir huzur ortamı oluştu ve rahatız. Ancak daha önce sorunlar yaşanıyordu. Önceleri burada büyük zulümler gördük ama yılmadık" dedi.

Cumhurbaşkanını kahveye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a gelişlerinde kendi evlerini ziyaret etmelerini de isteyen Deniz, gelişleriyle kendisine Osmanlı kahvesi ve şerbetinden ikram edeceklerini kaydetti.

Bayrak aşkını babalarından öğrendiklerini dile getiren Fatma Deniz ise bu konuda her zaman babalarını örnek aldıklarını söyledi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel