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Van'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Van'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtemel başka bir kazaya sebebiyet vermemek için olay yerinde önlem alırken, yaralı kişi ise bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tek şeritten verilen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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