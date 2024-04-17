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Van'da korkutan yangın

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Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Van'da korkutan yangın

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.30 sularında Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin çatı katında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. En üst katı kafe olarak kullanılan iş merkezi yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede tamamen kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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