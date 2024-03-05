Üye Girişi
Haberler

Van'da Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Akdamar Adası'nda Spor Yaptı

Güncelleme:

Van'da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında kadınlar, Akdamar Adası'nda spor yaparak keyifli bir gün geçirdi. İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte kadın eğitmenler ve antrenörler eşliğinde Van Gölü manzarasında spor yapıldı ve Akdamar Kilisesi gezildi.

Van'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Akdamar Adası'nı gezdi, antrenörler eşliğinde spor yaptı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda tekneyle adaya götürülen kadınlar, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki kadın eğitmenler ve antrenörler eşliğinde Van Gölü manzarasında spor yaptı.

Adadaki Akdamar Kilisesi'ni gezen kadınlar, etkinlikten dolayı İpekyolu Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, kadınlara yönelik etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlediklerini belirten Çiçekay, "Bu kez rotamız Akdamar Adası oldu. Hem spor etkinliklerine hem de Van'ın doğal güzelliklerine dikkat çekerek kadın eğitmenlerimiz eşliğinde farkındalık çalışması yürüttük. Çok keyifli bir gün geçirdik. Katılan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Akdamar Kilisesi Akdamar Adası İpekyolu Van Gölü Spor Van Kadın Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Düğün Dernek 2 oyuncuları! Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek Sünnet özeti! Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Senden önce neden yok, yeni bölüm ne zaman, günü mü değişti? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title