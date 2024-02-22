Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan TRC1 Organomineral Gübre Projesi desteklenmeye değer görüldü

Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan "TRC1 Organomineral Gübre Projesi" İpekyolu kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Adıyaman Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erhan Akça ve Doç. Dr. Gökhan Büyük koordinatörlüğünde onarıcı tarım yaklaşımı ile bahçe bitkilerine özel hazırlanan proje kapsamında Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yer alan doğal ve organik kaynaklar kullanılarak organomineral gübre üretimi gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Erhan Akça, organomineral gübre ile tarım topraklarının sağlığında iyileşme, veriminde artış sağlamayı planladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Akça, " Proje genel olarak Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinde yaygın olarak üretilen badem, Antep fıstığı ve üzüm bağlarında yürütülecek. Proje kapsamında üretilecek organomineral gübre, bölgemizin değerli çiftçilerine ekonomik bir ürün sağlayacak ve aynı zamanda kullanılan doğal ve organik materyaller nedeniyle küresel iklim değişikliği ve arazi bozunumu mücadelesine katkı sağlayacaktır. Bölgemiz tarımı için son derece yararlı olacağına inandığımız projemizi destekleyen İpekyolu Kalkınma Ajansına teşekkürlerimizi sunarız" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN