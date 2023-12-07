Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kırsal mahalleleri ziyaret ederek ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Ziyaretler sırasında, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri büyük bir özenle dinleniyor ve çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kırsal Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kırsal mahalleleri ziyaret ederek ihtiyaç sahibi vatandaşların talebini karşılamaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Dibekli, Yatıksırt ve Ağzıkara mahallelerini ziyaret eden ekipler, bu hafta da Yukarı Gölalan, Aşağı Gölalan ve Ilıkaynak mahallelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri büyük bir özenle dinlendi.

Ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını daha yakından anlayabilmek ve karşılayabilmek adına hane halkıyla bir araya gelerek çeşitli hediyeler takdim etti. - VAN