İPEKYOLUSİFED 3. Olağan Genel Kongresi Gerçekleştirildi

İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) 3. Olağan Genel Kongresini yaptı. Tek liste halinde gidilen kongrede İş İnsanı Alim yeniden başkan seçildi.

Cumhuriyetin 100 yılında "Ülkemiz için Birlikte üretelim" sloganı ile dayanışmanın önemine değinen Alim, "Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Başkan Alim yaptığı konuşmada, "Teknolojide de büyük ilerlemeler yeni nesil iş sektörlerine ihtiyacımız gördük. Özellikle gen ve uzay teknolojileri, otonom cihazlar, yapay zeka ve dijital teknolojilerdeki gelişmeler çığır açtı. Bu gelişmeler doğal olarak bütün konuşmalarımda önemli bir yer kapladı. Çünkü dünya değişiyorken, değişimi iyi takip etmek, yönelimi doğru okumak ve zamanında pozisyon almak gerekir. Erzurum ve bölgemizde göçü önleyebilmek için var üniversite kenti olan kentimizde Üniversite ve Sanayii el ele vererek yeni projelerle istihdam ve üretim artışı sağlanabilmesi için hem yeni nesil mesleklere, hem de yeni sektörlere ihtiyaç duyulmaktadır, Bu eksiklerin giderilmesi ilimiz ve bölge değil, ülke ekonomisine katma değer kazandıracaktır. Sektör çeşitliliği demek, girişimciliğin önünün açılması, istihdamın artması, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi demektir. Bu anlamda bölgemizde yeni sektörlerin açılması konusunda daha fazla çaba harcamak zorundayız" dedi.

Genel kurul sonrası yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Mehmet Nuri Alim, Sibel Kars, Dağhan Dilmaç, Yakup Uzun, Suat Can, Selçuk Uygur, Atila Alim, İlhami Arslan, Zafer Taşçı; Denetleme Kurulu; Nazlı Düzel, Erol Ağsakallı, M. Anılcan Alim. - ERZURUM