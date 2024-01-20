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Van'da park halindeki kamyonette patlama

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Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonette meydana gelen patlama polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olayın nedeni çakmak gaz kutularından kaynaklı yoğun gaz sıkışması sonucu çakmağın ateşlenmesi olarak belirlendi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonette meydana gelen patlamada polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde meydana geldi. 65 AAH plakalı Ford Transit marka kamyonette meydana gelen patlamada polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kamyonete müdahale etti. Patlamaya ilgili itfaiye ekiplerin yaptığı detaylı inceleme sonucunda, aracın içerisinde çakmak gaz kutularından kaynaklı yoğun gaz sıkışması sonucu çakmağın ateşlenmesi ile birlikte patlama meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İpekyolu İtfaiye Van Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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