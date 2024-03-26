Yüksekova'da yoğun kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.

İlçede günlerdir sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bugün öğlen saatleri itibariyle yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 1 hafta önce sağanak yağışlar nedeniyle ilçenin birçok noktası sular altında kalırken, hayat adeta durma noktasına geldi. Bununla beraber sabah saatlerinde sağanak yağışlar öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Devam eden kar yağışı nedeniyle ilçenin İpekyolu Caddesi ve Cengiz Topel caddesi üzerinde seyir halinde olan araçlar ise iletmekte zorlandı.

Öte yandan, ekipler olumsuz bir durum karşıda hazır bekleniyor