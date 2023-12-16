Haberler ›› Güncel ›› Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 araç karıştı, 2 kişi yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 araç karıştı, 2 kişi yaralandı

16 Aralık 2023 14:59 Güncelleme: 15:00 Abone Ol

Kale Kavşağı alt geçidinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.