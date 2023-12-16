Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 araç karıştı, 2 kişi yaralandı
Kale Kavşağı alt geçidinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kale Kavşağı alt geçidinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeride düşerken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.