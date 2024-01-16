Üye Girişi
Haberler

Van İpekyolu ilçesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Güncelleme:
Abone Ol

Van'ın İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Hafiziye Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Yangına müdahale eden vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında can kaybı olmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulans müdahale etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Binanın üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale eden vatandaşlar, aynı zamanda itfaiye ekiplerine haber verdi. Binayı saran dumanlar üst kattaki apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, olay yerine kısa sürede varan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybının olmaması sevindirirken, çıkan dumandan etkilenen vatandaşlara ise ambulans içerisinde müdahale edildi.

Yangının maddi hasara yol açtığını ifade eden Medeni Şener isimli apartman sakini, "Yaklaşık saat 10.00 civarıydı. Yangını fark ettiğimiz anda hemen doğalgazı, elektrik kontağını kapattık. Kimsenin çok şükür canına bir şey olmadı. Sağ olsunlar itfaiyeciler gelip müdahale ettiler. Tabi ki facianın eşiğinden dönüldü diyebilirim" dedi.

Mahalle Muhtarı Bayram Sönük ise yangını ilk olarak apartman kapıcısının fark ettiğini aktararak, "Mahalle sakinleri ile birlikte içerdeki kapıyı zorlayarak açtık. Kapıyı açana kadar itfaiye ekipleri geldi ve çok şükür yangın söndürüldü. Allah'a şükür can kaybı veya yaralanma yok" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İpekyolu İtfaiye Van Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title