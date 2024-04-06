Van'ın ilk kadın muhtarı dört dönemdir seçiliyor

Van'ın ilk kadın muhtarı ünvanına sahip Leyla Tanrıtanır, 7 bin seçmeni olan Cumhuriyet Mahallesi'nde dört dönemdir üst üste seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Tanrıtanır, 2009 yılında "Kadından muhtar olmaz" söylemlerine karşı çıkarak muhtar adayı oldu.

Kentin ilk kadın muhtarı seçilen ve mahalle halkının takdirini kazanan Tanrıtanır, ardından iki dönem daha rakiplerini geride bırakarak seçimleri kazanmayı başardı.

Tanrıtanır, son olarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde erkek rakibini geride bırakarak yeniden muhtar seçildi.

Yıllardır hizmet ettiği mahallenin "Leyla ablası" olarak bilinen Tanrıtanır, muhtarlık bürosuna gelen mahalle sakinlerinin tebriklerini kabul ediyor.

Hayata geçirmeyi planladığı yeni projeler için şimdiden hazırlıklara başlayan Tanrıtanır, AA muhabirine, mahalledeki sorunları çözmek için 2009'da aday olduğunu ve o dönemde Van'ın ilk kadın muhtarı olarak seçildiğini hatırlattı.

Mahallede 30 yıldır ikamet ettiğini anlatan Tanrıtanır, şöyle konuştu:

"Muhtarlıktan önce iş kadınıydım. Bir kadın olarak mahalledeki sorunlarla bire bir karşılaşınca mevcut muhtara sürekli sorunları ilettim. Muhtarımız elinden geldiğince sorunlarla ilgilenmeye çalıştı ama yetersiz kaldığını gördüğümde onun da rızasını alarak muhtar adayı oldum. Ataerkil hakimiyeti yüksek bir bölgede yaşıyoruz. İlk adaylık sürecimde 'Kadından muhtar olmaz' söylemini sıkça duyuyordum. Benim de hedefim bu algıyı değiştirmekti. Seçimi kazandıktan sonra yaptığım çalışmalar ve hizmetlerle kendimi kanıtladım. Kadınlara karşı dile getirilen söylemleri de çürüttüm."

"Yeni çalışmalar için kolları sıvadık"

İlk seçildiği 2009'dan bu yana mührü kimseye kaptırmadığını belirten Tanrıtanır, 31 Mart'ta tekrar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Bu seçimde tek rakibi olduğu için güzel bir süreç geçirdiğini ifade eden Tanrıtanır, şunları aktardı:

"Birbirimizi kırmadan seçimi bitirdik. Destek olan, olmayan herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki 5 yıl içinde yarım kalan projelerimizi tamamlayıp, yeni çalışmalar için de kolları sıvadık. Mahallenin güzelleşmesi için birçok çalışmamız mevcut. Kadınlara ve çocuklara yönelik değişik projelerimizi de hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız. İnsanları sevdiğinizde, muhtarlığa gelen kimseyi geri çevirmediğinizde, arayan numaralara geri dönüş sağladığınızda ve vatandaşların gönlüne dokunduğunuzda onlar da size kıymet veriyor. Zaman ilerledikçe mahallenin 'Leyla Ablası' olarak görüldüm. Bundan da çok büyük bir mutluluk duyuyordum."

Tanrıtanır'ı tebrik etmeye gelen mahalle sakinlerinden Güldane Yanger, "Leyla muhtardan önce mahallemizde bir tane bile sokak lambası yoktu ve mahallenin birçok eksiği vardı. Leyla Hanım muhtar olunca, mahalledeki birçok eksiği tamamladı. Alçakgönüllü bir muhtarımız var, ihtiyacı olan ailelerle yakından ilgileniyor. Başarısı beni mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hatuniye Mahallesi Muhtarı Turgut Külay ise "2009'dan bu yana görevini sürdüren Leyla muhtarımız, bu süreçte mahallesinde birbirinden güzel hizmetlere imza atarak, ismini ülkenin her tarafına duyuruyor. Yaptığı güzel çalışmalar sayesinde dört dönemdir muhtarlık görevini sürdürüyor. Diğer birçok kadına hem örnek oldu hem cesaret verdi. Ondan sonra kentteki kadın muhtar sayısı arttı." ifadelerini kullandı.