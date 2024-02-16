Batman'ın Kozluk ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İpekyolu Caddesi'nde meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, İpekyolu Caddesi'nde V.A. yönetimindeki 47 ABB 982 plakalı Seat marka Ibiza model otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü V.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN