Van'da Ramazan Öncesi Fırın ve Tatlı İmalathanelerine Denetim

Van'da İpekyolu Belediyesi tarafından ramazan öncesi fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan öncesinde denetimlerini artırdı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, çalışanların kişisel hijyenleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi, eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.