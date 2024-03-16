DEVA Partisi İpekyolu adayı Cahit Kundakçı kimdir? 2024 DEVA Partisi Van İpekyolu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi İpekyolu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Van İpekyolu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi İpekyolu Belediye Başkan Adayı Cahit Kundakçı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CAHİT KUNDAKÇI KİMDİR?

Cahit Kundakçı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden İpekyolu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ İPEKYOLU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin İpekyolu adayı belli oldu. DEVA Partisi İpekyolu Belediye Başkan Adayı Cahit Kundakçı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.