Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü'nden Filistin'e yardım eli

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kursu öğrencileri Filistinli kardeşlerini unutmadı.

Hazret-i Halime Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e göndermek üzere kurs öğreticisi Zeynep Aras ile birlikte İpekyolu İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere'yi makamında ziyaret etti. Kurs öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını müftü Özdere'ye teslim etti. Müftü Özdere, miniklerin bu davranışlarını yürekten tebrik ederek yaptıkları hayrın ne kadar takdire şayan olduğunu ifade etti. Ayrıca bu hayrı yapmalarına öncülük eden din görevlisi Zeynep Aras'ı da tebrik etti. - VAN