Kızıltepe'de Yayaların Güvenliği İçin Tel Bariyerler Yenilendi

Kızıltepe Belediyesi, İpekyolu üzerindeki yayaların güvenli bir şekilde yolun karşı tarafına geçebilmeleri için tel bariyerleri yeniledi.

Kızıltepe ilçesinde yayaların güvenliği için tel bariyerler yenilendi.

Kızıltepe Belediyesi tarafından ilçe merkezinden geçen İpekyolu'nda yayaların yaklaşık 200 metre arayla yapılan 2 üst geçidi kullanması ve güvenli bir şekilde yolun karşı tarafına geçmesi için yolun ortasına çekilen bariyerler yenilendi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin'in talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu üzerinde yayaların orta refüjlerdeki tel bariyerleri kırıp karşıdan karşıya geçmeye çalışması ve can güvenliklerini tehlikeye atmalarını engellemek için kırılan bariyerleri tamir edilip yenisiyle değiştirildi.