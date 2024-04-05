Üye Girişi
Haberler

Van'da 4-6 yaş öğrencileri için Kur'an-ı Kerim'e geçme töreni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde 4-6 yaş arsındaki öğrencileri için Kur'an-ı Kerim'e geçme töreni düzenlendi.

İpekyolu ilçesi Değerler 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda Kur'an-a geçme töreni düzenlendi. Kurs öğreticileri Nihal Hakverir, Esra Bolat, Şifa Dündar ve Ayşe Duman tarafından düzenlenen programa İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, İlçe Vaizi Büşra Bozdağ ve İlçe Din Hizmetleri Uzmanı Bahreddin Bildirici katıldı. Programda Müftü Özdere açılış konuşması yaptı. Konuşmasında Kur'an-ı öğrenmenin ve öğretmenin faziletinden bahsetti. Hem eğitim öğretimde hem de programın hazırlanmasında emeği geçen öğreticilere, çocuklarını güvenerek müftülük kurslarına emanet eden velilere teşekkür ederek öğrencilere muvaffakiyetler diledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İpekyolu Müftü Van Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title