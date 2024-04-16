Bedensel Engelli Öğrenciye Çalışma Masası ve Bilgisayar Hediye Edildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bedensel engeli nedeniyle okula gidemeyen 9. sınıf öğrencisi Enes Karpak'ın çalışma masası ve bilgisayar isteğini, gençlik merkezi görevlileri ve gönüllüler gerçekleştirdi.

İlçeye 48 kilometre uzaklıktaki Ağzıkara Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Müzeyyen Karpak'ın doğuştan bedensel engelli olan 17 yaşındaki oğlu Enes'e, Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen özel eğitim öğretmeni Esma Tarhan evde ders vermeye başladı.

Düzenli olarak evine gittiği öğrencisinin sehpada ders çalışırken zorluk yaşadığını gören Tarhan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Urartu Gençlik Merkezi'ne ulaşarak çalışma masası ve bilgisayar talebini iletti.

Öğretmenin talebini karşılıksız bırakmayan merkez görevlileri, Köy Okulları Projesi gönüllülerinin de desteğiyle bir hayırseverden çalışma masası, kitaplık ve dizüstü bilgisayar temin etti.

Kilometrelerce yol katederek ailenin yaşadığı eve giden gençler, Karpak'ı başka bir odaya aldıktan sonra masa ve kitaplığını kurdu.

Bir sınıf ortamında bulunması gereken malzemeleri, kitapları ve dizüstü bilgisayarını masaya yerleştiren gençler, daha sonra Karpak'ı odaya alarak sürpriz yaptı.

Çalışma masası ve bilgisayara kavuşan 9. sınıf öğrencisi Karpak, gençlerin kendisi için getirdiği pastayı kesti.

"Buraya gelmemizin nedeni Enes'in başarısı ve çalışma azmidir"

Karpak, AA muhabirine, kendisi için çaba gösteren, destek veren gençlere ve hayırseverlere teşekkür etti.

Mutlu bir gün yaşadığını belirten Karpak, "Daha önce bir çalışma ortamım ve bilgisayarım yoktu. Ağabeylerim, ablalarım benim için seferber oldular. Artık bir çalışma ortamım var, çok mutluyum. Bir ihtiyacım kalmadı. Destek verenlerden Allah razı olsun." dedi.

Gençlik lideri Edanur Arvas da evde eğitim alan öğrenci için gönüllülerle seferber olduklarını söyledi.

Karpak'ın daha iyi ortamda ders çalışabilmesi için bazı ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Arvas, şunları kaydetti:

"Uzun bir yolculuğun ardından buraya ulaştık. Öğretmeni de bize eşlik etti. Enes çok başarılı bir öğrenci. Bugün kilometrelerce yol kat ederek buraya gelmemizin nedeni Enes'in başarısı ve çalışma azmidir. İnşallah derslerini daha güzel ortamda yaparak daha başarılı olacak." diye konuştu.

Gençlik merkezi eğitmeni Özge Akıllı, Karpak'ın azminden etkilendiklerini ifade ederek, "Enes'in eğitimdeki başarısı bizi çok etkiledi. Elimizden geldiğince desteklerimizi sağlamaya devam edeceğiz. Hem Enes hem de biz çok mutlu olduk. İyi ki geldik." diye konuştu.

"Ders çalışırken çok zorlanıyordu"

Karpak'ın çok azimli ve derslerinde de başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren öğretmeni Esma Tarhan, "Ders çalışırken çok zorlanıyordu. Bilgisayarı ve çalışma masası yoktu. Biz de bir çalışma ortamı oluşturmak istedik. Enes'in o güzel isteği yerine getirildi. Bundan sonra daha çok severek ve isteyerek ders çalışacak." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerden Semanur Polater, Karpak için güzel bir ortam oluşturduklarını, bundan sonra ders çalışırken zorlanmayacağını belirtti.