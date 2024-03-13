DEM Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Van İpekyolu Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Cevdet Altındağ kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir?
Dem Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir?
DEM PARTİ VAN İPEKYOLU ADAYI CEVDET ALTINDAĞ KİMDİR?
Cevdet Altındağ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ ziraat mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz