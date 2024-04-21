Van'da otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halilağa Mahallesi Şavurlar Camii civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 HG 266 plakalı otomobilin bilinmeyen bir nedenlerle duvara çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si ambulansa hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı olan çocuk ise olay yerinde kalarak yakınlarını bekledi. Kaza yapan otomobilde gaz sızıntısından dolayı itfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı gaz akışını kesip otomobilin motoruna köpüklü su sıktı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN