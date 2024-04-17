Van İpekyolu ilçesinde iş merkezinde çatı katında yangın çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş merkezinin çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sularında Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. En üst katı kafe olarak kullanılan iş merkezindeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN