Van'ın İpekyolu Belediyesi Kırsal Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman'ın koordinasyonunda kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerinin zorlu kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerin tamamını ziyaret etmeyi planladığı belirtilerek, "Ekiplerimiz, bugün Gövelek Mahallesi'nde gerçekleştirdiği hane ziyaretleri ile vatandaşlarımızla yakından ilgilenmeye devam ediyor. İlçe sınırlarındaki Gövelek Mahallesi'nde yapılan hane ziyaretlerinin yanı sıra belediye ekipleri çocuklarımızı da unutmuyor. İpekyolu Belediyesi, çocuklara yönelik kişisel bakım hizmetlerini sunarak toplumun her kesimine kapsamlı hizmet atağı gerçekleştiriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal yardım alanında yaptığı çalışmalarla ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların gönül dünyasına yönelik çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edecek" denildi. - VAN