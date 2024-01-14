Van'da otomobilin yayaya çarptığı anlar feci kaza kamerada

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde otomobilin yolda yürüyen yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Koçibey Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Yolda yürüyen yayaya bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN