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Van'da kuaför ve güzellik salonları denetlendi

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Van'ın İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren kuaför ve güzellik salonlarında yapılan denetimlerde, işletmelerin uygunluğu ve hijyen koşulları kontrol edildi. Bazı iş yerleri faaliyetten men edilirken, eksiklikleri olan işletmelere ise yaptırımlar uygulandı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlık ve güvenliği için denetimlerine devam ediyor.

Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, kaliteli ve hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren kuaför ve güzellik salonlarında yapılan denetimlerde, işletmelerin iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki iş yeri temizliği, tertip ve düzeni, müşterilere karşı tutum ve davranışları ile kullanılan ürünlerin kullanım izni ve onayı olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri gibi konularda denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan ve doktor kontrolünde yapılması gereken bazı işlemlerin salonda gerçekleştirildiği tespit edilen iş yerleri, zabıta ekiplerince faaliyetten men edilerek mühürlenirken, bazı işletmelere ise eksiklikler nedeniyle idari yaptırımlar uygulandı. İlçe genelinde denetimlerin devam edeceği ve yasal mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İpekyolu Zabıta Kuaför Van Güvenlik Yerel Sağlık Güncel Haberler

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