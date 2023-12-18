Doğuştan engelli çocuğa akülü sandalye yardımı

Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden doğuştan engelli Rabia Selçuk, akülü sandalye ile dışarıyı çıkabilecek.

İpekyolu ilçesinde bağlı Hatuniye Mahallesi'nde ikamet eden doğuştan bedensel engelli Rabia Selçuk (10), sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine seslenerek, dışarıyı görmek istediğini ve bu nedenle kendisine akülü sandalye alınmasını istedi. Minik Rabia'nın bu çağrısına sessiz kalmayan dernek yöneticileri, hemen harekete geçti. Kısa sürede minik Rabia'nın sesine ses olan dernek yetkilileri, temin ettikleri akülü sandalyeyi kendisine teslim etti.

Dernek olarak her zaman çaresizin, yoksulun yanında olacaklarını ifade eden yetkililer, "Edirne'den Ardahan'a kadar kocaman bir aile olduk. Bugün akülü sandalyesini teslim ettiğimiz Rabia kızımızla beraber 2 bin 222'nci akülü ve manüel sandalyeyi dağıtmış oluyoruz. Ben bu manada bizlere gönül veren tüm dostlarımıza selam ve saygılarımızı sunuyoruz" dediler.

Minik Rabia ise sesine kulak veren dernek yetkililerine teşekkür etti. - VAN