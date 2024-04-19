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Hazine avı sırasında mühimmat bulundu

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Van'ın İpekyolu ilçesinde define avcılarının kazı yaptığı ihbarı üzerine jandarma ve emniyet ekipleri olay yerine gitti. Ancak ekipler, define yerine gömülü vaziyette mühimmat buldu.

Hazine iddiası jandarma ve emniyet ekiplerini alarma geçirdi

Olay yerine giden ekipler bambaşka bir durumla karşılaştı

Define avcılarının kazdığı yerde mühimmat çıktı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesi kırsalında define avcılarının hazine için kazı yaptığı ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve emniyet personeli, yere gömülü vaziyette mühimmat ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi kırsalında dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Kırsal alanda kazı yapan define avcılarının ihbarı vatandaşlar tarafından jandarma ekiplerine bildirildi. Erek Dağı eteklerindeki alana giden jandarma ekipleri, yere gömülü vaziyete mühimmat tespit etti.

Jandarmanın ardından görevi emniyet ekipleri devraldı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, içerisinde patlayıcı malzemenin de bulunduğu alanda çalışma başlattı. Ekipler çalışmanın ardından kazı alandaki mühimmatı ele geçirdi. Bölgede kim ve kimlerin kazı yaptığı araştırılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İpekyolu Jandarma Van Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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