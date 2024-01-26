Üye Girişi
Haberler

İpekyolu Belediyesi Van il birincisi oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 ve U16 Kız Kulüpleri 2024 Sezonu Basketbol Ligi'nde, İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü Van il birincisi oldu. Kupa töreni Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonun düzenlediği U14 ve U16 Kız Kulüpleri 2024 Sezonu Basketbol Ligi'nde, İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü Van il birincisi oldu.

3 Ocak 2024 tarihinde başlayan ve 25 Ocak 2024 tarihinde oynanan müsabakalarla sona eren Van 2024 Sezonu U14 ve U16 Kızlar Basketbol Ligi'nin kupa ve madalya töreni Nur Tatar Spor Salonu'nda yapıldı. Van 2024 Sezonu Kız Basketbol U14 Şampiyonası Van İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü olurken, U16 Kızlar Basketbol şampiyonasında da birinci yine İpekyolu Belediyesi Spor Kulübünün oldu.

Kupa töreninde birinci olan İpekyolu Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımının şampiyonluk kupasını Kulüp Başkanı Birol Duman verirken, U14 Kız Basketbol Takımının kupasını ise İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay verdi.

Namağlup olarak yolunda ilerleyen 12-14 yaş aralığındaki kız basketbol takımının antrenörleri Uğur Saatçioğlu ile Hüseyin Polat, basketbol takımındaki kızların çok azimli ve gayretli olduklarını, antrenmanlarda ise çok keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, bölge şampiyonluğundan da başarılı bir şekilde ayrıldıktan sonra Türkiye finallerinde şampiyon olmak istediklerini bildirdiler.

İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü Kız Basketbol U14 ve U16 takımları 6-8 Şubat 2024 tarihlerinde bölge şampiyonası maçlarında Van'ı Şanlıurfa'da temsil edecek. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol İpekyolu Spor Van Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title