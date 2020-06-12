Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
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Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Denizli'de parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına itfaiye yetişirken, ekipler yüzüğü keserek çıkarabildi.

Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
12.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:45

Denizli'de parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına itfaiye yetişirken, ekipler yüzüğü keserek çıkarabildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Hatice Yurdagül Erbay (81) isimli kadın parmağına taktığı yüzüğü sıkıştığı için tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadı. Erbay'ın parmağında sıkışan yüzüğü çıkarmak için aile üyeleri defalarca deneme yapsa da bunda başarısız oldu. Aile üyeleri ardından durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri özel aparatlar ile Erbay'ın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Yüzüğün çıkarılması sonucu rahatlayan ve parmağında herhangi bir sağlık problemi olmayan Erbay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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