Denizli'de Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası Son Buldu

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşen yarışmalarla sona erdi. 8 ilden 14 ekibin performanslarını sergilediği ve iki gün boyunca süren şampiyonada ikinci gün yarışmaları sonunda Geleneksel Düzenlemeli Dal kategorisi yarışmalarında dereceye giren ekiplere ödülleri takdim edildi.

Denizli'de gerçekleşen ulusal spor organizasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Okul Sporları Halk Oyunları branşında, il şampiyonalarında dereceye girerek Grup Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazanan, 8 farklı ilden 14 ekip Bölge Şampiyonası için Denizli'de buluştu. İki gün boyunca süren yarışmalar 16 Nisan Salı günü Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılan açılış seremonisi ile başladı. Yarışmaların ilk gününde farklı illerden 8 ekip Geleneksel Düzenlemesiz Dal kategorisinde hünerlerini sergilerken, ikinci gününde ise 6 ekip Geleneksel Düzenlemeli Dal yarışmalarında sahneye çıktı.

Türkiye Şampiyonasında yarışacak ekipler belli oldu

Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılan yarışmalarda, ekiplerin uyum ve performanslarına göre Halk Oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapıldı. Son iki yılın Türkiye Şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, hem Düzenlemeli hem de Düzenlemesiz Dal'da şampiyon olarak final bileti alırken, Düzenlemeli Dal'da Kütahya temsilcisi Altıntaş İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi ikinci oldu. Düzenlemesiz Dal'da ise; Aydın Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi ikinciliği, diğer Denizli temsilcisi Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti. Derece elde ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ekiplere madalya ve başarı belgelerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Danışmanı Ali Aslantaş takdim etti.

Halk Oyunları Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, halk oyunlarının tarihimizi, örfümüzü ve kültürel değerlerimizi yansıtan en büyük zenginliğimiz olduğunu belirtti. Denizli'de spor organizasyonların artarak devam edeceğini sözlerine ekleyen İlman, Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek ekiplere başarılar diledi. - DENİZLİ