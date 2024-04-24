Masa Tenisi Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası Denizli'de Yapılacak

Masa Tenisi Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Müsabakalara 11 farklı ilden 27 takım, 135 sporcu katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Masa Tenisi Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalara 27 takımdan 135 sporcu katılacak. Türkiye Şampiyonası bileti için Denizli'de sahaya çıkacak takımlar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda ter dökecek. Organizasyona ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürerken İl Müdürü Ömer İlman, yarışmalara katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. Yarışmaların açılış seremonisi 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 10.00'da tüm sporcuların katılımıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek. - DENİZLİ