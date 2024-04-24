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Denizli'de kayıp olarak aranan iki kız çocuğu bulundu

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Denizli'de 1,5 aydır kayıp olarak aranan Neşe Nur Kaçmaz ve Asli Timur polis ekipleri tarafından bulundu. Bir çocuk ailesine teslim edilirken diğeri Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi.

Denizli'de kayıp olarak aranan iki kız çocuğu polis ekipleri tarafından bulundu. çocuklardan biri ailesine teslim edilirken, diğeri Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi.

Denizli'de 1,5 aydır kayıp olarak aranan ve kendisinden haber alınamayan Neşe Nur Kaçmaz (14) ve sosyal medya yüzünden ailesi ile tartışmasının ardından evden 3 gün önce ayrıldığı evine geri dönmeyen Asli Timur (15) Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bulundu. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada "İlimizden kayıp müracaatları bulunan 14 ve 15 yaşlarındaki iki kayıp çocuk ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; Kayıp çocuklardan biri Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından bulunarak ailesine teslim edilmiştir. Diğer kayıp çocuk ise Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunarak, Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Basın ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Çocuk Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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