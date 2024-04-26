Ümit Öztürk, Kayserispor maçlarında galibiyet serisini sürdürüyor

Denizli Bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, bu sezon 2 Kayserispor maçı yönetti. Sarı kırmızılılar, iki maçta da galip gelen taraf oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Pendikspor - Kayserispor maçının orta hakemi olarak atanan Ümit Öztürk, bu sezon üçüncü kez sarı kırmızılı takımın maçında düdük çalacak. Denizli Bölgesi Süper Lig Hakemi, bu sezon Kayserispor'un sahasında 2-0 kazandığı Gaziantep Futbol Kulübü maçını ve deplasmanda 1-0 kazandığı Trabzonspor maçını yönetmişti.

Ümit Öztürk, bugüne kadar Kayserispor'un 21 maçına çıktı. Sarı kırmızılılar bu maçların 7'sinde galip gelirken 2 sinde berabere kalırken 12 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. - KAYSERİ