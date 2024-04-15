Denizli'nin Kale ilçesinde göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Kale ilçesinde göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karayayla Mahallesi Yarankuyu mevkisinde su kuyusu çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmayla göçük altından çıkartılan Yaşar Yarankuyu (50), yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yarankuyu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.