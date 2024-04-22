Denizli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Denizli'de yola kontrolsüz çıkan motosiklet otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görülüyor.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet C, henüz plakası öğrenilemeyen otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken ara yoldan çıkan Hüseyin İ, yönetimindeki motosikleti ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Hüseyin İ., hastaneye sevk edildi.

Kaza anını güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde yolda ilerleyen otomobile ara yoldan çıkan motosikletin süratle gelerek çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce öteye savrulması dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ