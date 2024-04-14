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Denizli'de otomobiller çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan bir otomobil otobüs durağına girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece 23.00 sırlarında Merkezefendi İlçesi, Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 Y 7085 Abdullah Öğün idaresindeki otomobil ile 20 BG 172 Ali İhsan Tüğdür idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolü kaybeden otomobillerden biri otobüs durağına çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kazada yaralanan yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Merkezefendi Denizli Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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