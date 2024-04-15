Denizli'de Apartman Yangını

Denizli'de bir apartmanın giriş katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, maddi zarar oluştu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir apartmanın giriş katındaki daireden bir anda duman ve alevler yükselemeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştuğu belirtildi. Elektrik kontağından kaynaklı olduğu öngörülen yangının kesin çıkış nedeni ise yapılan incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ