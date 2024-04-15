Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Denizli'de Apartman Yangını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de bir apartmanın giriş katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, maddi zarar oluştu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir apartmanın giriş katındaki daireden bir anda duman ve alevler yükselemeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştuğu belirtildi. Elektrik kontağından kaynaklı olduğu öngörülen yangının kesin çıkış nedeni ise yapılan incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır? 325 euro destek ne kadar? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 15 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! 15 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, Now TV İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne, nerede hissedildi? AFAD, Kandilli Rasthanesi Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Nisan Muğla'da nerede deprem oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 15 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (15 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Anayasanın 58. maddesi nedir? (Gençliğin Korunması) Anayasa madde 58 konusu ne? 15 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title