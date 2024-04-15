Denizli'de Halk Oyunları Şampiyonası Başlıyor

Halk Oyunları Okul Sporları Gençler Grup Yarışmaları 16-17 Nisan tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek şampiyonaya 8 ilden 14 ekip katılacak.

Denizli'de spor organizasyonları hız kesmeden devam ediyor. Halk Oyunları branşında bulundukları illerde dereceye giren ekipler Bölge Şampiyonası için Denizli'ye geliyor. 16-17 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak yarışmalar için Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hazırlıklar sürüyor. Yarışmanın yapılacağı Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda ekipler son provalar için yerini aldı. Yarışmada, ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapılacak ve Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak ekipler belli olacak. 16 Nisan Salı günü saat 10.30'da seremoni ile başlayacak halk oyunları şöleninde 14 okul takımı sırayla sahne alacak.

Halk Oyunları Şölenine ev sahipliği yapacakları için mutluluk duyduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında halk oyunlarının önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Halk oyunlarının kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunun göstergesi olduğunu söyleyen İlman, şampiyonada yarışacak tüm takımlara başarılar diledi. - DENİZLİ